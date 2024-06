VIDEO: la rimessa incriminata nel finale di Gara-3 tra Milano e Virtus Bologna

L’ultimo possesso di Gara-3 tra Milano e Virtus Bologna è stato e sarà molto discusso per la decisione arbitrale di assegnare una rimessa all’EA7 con l’instant replay, dopo aver inizialmente dato palla ai bianconeri. Con l’Olimpia a +3 e poco più di un secondo sul cronometro, questa decisione ha di fatto consegnato la vittoria a Milano, in vantaggio per quasi tutto l’arco del match.

Le polemiche nascono anche dal fatto che l’instant replay può correggere una chiamata arbitrale solo in caso di immagini chiare, che sembrano però mancare in questo caso. Per i video disponibili, gli stessi esaminati anche dagli arbitri, appare molto difficile dire che sia stato Abass a toccare per ultimo il pallone. Se, come è lecito aspettarsi, seguiranno delle discussioni non saranno comunque le prime di questa serie. Proprio questa mattina il GM dell’Olimpia, Stavropoulos, aveva espresso malcontento per come la serie stava venendo gestita dagli ufficiali di gara.