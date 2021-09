Il 90% dei giocatori NBA è attualmente vaccinato contro il Covid-19

Alcuni casi spinosi stanno ancora tenendo banco, parliamo di quelli di Andrew Wiggins e Kyrie Irving, ma la NBA è a buon punto con la vaccinazione dei giocatori contro il Covid-19. Secondo The Athletic, il 90% dei giocatori attualmente nella Lega si sarebbero vaccinati.

Il numero di atleti vaccinati si sarebbe alzato nelle ultime settimane, con l’avvicinarsi dei training camp che inizieranno tra pochi giorni. In alcune zone come San Francisco e New York infatti sarà vietato ai giocatori non vaccinati di entrare nelle palestre e nelle arene.

90 percent of NBA players are currently fully vaccinated, sources tell @TheAthletic @Stadium. Player vaccination rate has been rising as training camps open next week. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 23, 2021