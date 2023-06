Il Barcellona non fa prigionieri: 3-0 al Real Madrid e Liga in bacheca

Non c’è storia nella finale della Liga ACB 2022-23, l’ennesimo Clasico va al Barcellona che vendica così la sconfitta alle Final Four di EuroLega contro il Real Madrid. I catalani vincono 82-93 a Madrid in Gara-3 dopo aver difeso il Palau Blaugrana nelle prime due partite.

Al WiZink Center il migliore in campo è Jan Vesely, che segna 19 punti, mentre il Barça tira col 50% da dietro l’arco contro il 25% scarso dei Blancos. Terminata una gara equilibratissima per tre quarti, Nikola Mirotic è nominato MVP delle Finali di Liga per la seconda volta in carriera dopo esserlo già stato nel 2021. Per il montenegrino queste sono state le ultime partite con il Barcellona, prima di lasciare forse per l’Olimpia Milano.

Il Barcellona mette così in bacheca il 20° titolo nazionale (36 per il Real Madrid), il secondo negli ultimi 3 anni.