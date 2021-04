Il Baskonia è clamoroso, ma Larkin e l’Efes lo sono di più vincendo un match stupendo

BASKONIA – EFES ISTANBUL 101-111 dts

(19-22; 22-24; 22-19; 29-27; 9-19)

Match splendido e pazzesco a Vitoria, dove l’Efes deve sudare le fatidiche sette camice per avere la meglio di uno stoico Baskonia che ha ceduto solamente nei 5′ aggiuntivi. Larkin dice 30, ma 13 di questi sono arrivati tra gli ultimi 2 minuti e il supplementare, dove si è erto dominatore del match. Non basta un Polonara fantastico da 23 punti, 8 rimbalzi e 6 assist ai baschi, che ora dovranno aspettare l’ultima giornata per capire cosa ne sarà del loro futuro in questa Eurolega. Per l’Efes invece la sfida con Milano diventa decisiva per l’assegnazione del terzo posto della Regular Season.

La gara è combattuta fin dall’inizio, nonostante l’Efes sembri più nel match nel primo tempo, guidato specialmente da Simon e Micic, micidiali al tiro; i baschi hanno il solito Polonara super concreto ma faticano molto nel tiro da fuori, ma nonostante ciò riescono sempre a stare a contatto chiudendo la prima frazione sul 41-46. La ripresa è un insieme di emozioni uniche, il Baskonia inizia a crederci grazie a un ottimo Giedraitis e a Vildoza, l’Efes si mantiene sempre avanti grazie a Larkin che si scalda e si entra così nell’ultimo quarto sul +2 turco; la gara prosegue sul filo dell’equilibrio poi il finale è semplicemente pazzesco. Polonara con la bomba segna il +1, poi Henry schiaccia il +3 a 1.30′ dal termine; ma Larkin non ci sta, bomba del pareggio, bomba del sorpasso, assist per il +3 di Moerman. Finita qui? No perchè sul +3 Efes i turchi non fanno fallo e Vildoza a 2″ punisce con la bomba del 92 pari che manda tutti al supplementare. Qui però è un monologo turco, Larkin apre con un gioco da 4, Henry ci prova ma è un fuoco di paglia perchè Moerman e Singleton in contropiede puniscono allungando sul +9 e dando così la vittoria agli uomini di Ataman col punteggio di 111-101

BASKONIA: Polonara 23, Giedratis 21, Henry 15

EFES: Larkin 30, Simon 21, Micic 16

