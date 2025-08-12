WNBA, il “trend” di lanciare dildo in campo non è altro che la promozione di una cryptovaluta

Svelato il mistero: la stramba e discutibile abitudine di lanciare sex toys in campo durante le partite WNBA nelle ultime due settimane non è una semplice bravata, com’era stata raccontata inizialmente. Si tratta invece di una precisa strategia di marketing che un gruppo di persone ha orchestrato per promuovere una meme coin, ossia una cryptovaluta speculativa, dal nome “Green Dildo Coin”.

Le meme coin sono appunto delle cryptovalute nate da qualche meme popolare su internet, come ad esempio la Dogecoin di Elon Musk, lanciata qualche anno fa. Spesso si rivelano delle truffe che mandano sul lastrico tantissime persone che decidono di investirci importanti somme.

Nel caso della “Green Dildo Coin”, la popolarità della cryptovaluta è strettamente legata ai lanci di dildo durante le partite WNBA. Basti pensare che il valore della moneta è più che triplicato quando questo “trend” ha iniziato a prendere piede alle partite. Così si arricchiscono i fondatori della meme coin, con uno stratagemma piuttosto semplice: sfruttare il chiacchiericcio social e parole chiave come ad esempio “Green Dildo” per incrementare la popolarità della meme coin.

Meme coins are wild. There’s a Dildo coin and its tripled since they started throwing dildos at WNBA players lol. Probably gonna X10 as long as the dildos keep getting thrown. But if the dildos, stop it’s gonna crash. Hawk-tuah level rug pull coming soon? pic.twitter.com/W66rAxWlqJ — CTC (@CacheThatCheque) August 8, 2025

“L’attenzione che abbiamo attratto con soli 40 dollari di dildo e 140 dollari di biglietto WNBA è di un altro livello. Spingerà ogni community di cryptovalute a pensare out of the box” ha dichiarato uno dei membri della “Green Dildo Coin” community in una live su X.