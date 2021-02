Il due volte campione NBA Vernon Maxwell contro Utah: “Animali da fattoria, il peggior posto dove giocare!”

Negli ultimi due giorni gli Utah Jazz sono stati, loro malgrado, oggetto di accuse di razzismo che si sono tradotte in un’indagine ancora in corso della NBA. Se al momento non ci sono prove concrete del razzismo menzionato dall’ex giocatore Elijah Millsap, Vernon Maxwell su Twitter ha lanciato un messaggio durissimo ai Jazz e soprattutto ai loro tifosi.

Maxwell, 55 anni, è stato a lungo un giocatore NBA, dal 1988 al 2001, vincendo due titoli con gli Houston Rockets tra il 1994 e il 1995 e mantenendo 12.8 punti di media nel corso della propria carriera.

You farm animals from Utah like to say y’all livin rent free in my head & it’s true. Each time I played there for 13 seasons I was insulted, called racial slurs, got spat on. Threaten my kids lives. So yea rent free. It’s the worst place in the world to play at. #TakeNote 🖕🏿 https://t.co/tm7QjsZeuo

