NBA – Colpo a sorpresa dei Philadelphia 76ers: arriva Andre Drummond

Ingaggio inaspettato per i Philadelphia 76ers che si sono assicurati le prestazioni di Andre Drummond.

In lungo non tornerà ai Los Angeles Lakers perché ha firmato un contratto annuale per i Sixers.

Free agent C Andre Drummond has agreed to a one-year deal with the 76ers, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 3, 2021

Si tratta ovviamente di uno dei centri migliori della NBA ma la firma lascia qualche perplessità. Si pensava infatti che una franchigia basata su un big man come Joel Embiid avrebbe cercato di rinforzarsi in altri modi, tenendo in considerazione la presenza di un esterno con annosi problemi al tiro da fuori come Ben Simmons.

Di fatto c’è stato un avvicendamento fra Howard e Drummond sull’asse Lakers – Sixers con i due che si sono “scambiati” la maglia.