Il gigante Robert Bobroczky, passato per la Stella Azzurra, recita nel nuovo film di Alien

Qualcuno si ricorderà di Robert Bobroczky, ragazzo che aveva acquisito notorietà sul web per via della sua incredibile altezza quando giocava nella Stella Azzurra Roma. Il rumeno classe 2000 era infatti alto già 231 centimetri in giovanissima età, una mole che ne causava però evidenti problemi motori. Contro i pari-età la sola altezza poteva bastare, ma era improbabile una carriera da professionista.

In queste ore è circolata la notizia del suo coinvolgimento nell’attesissimo film “Alien: Romulus”, settimo capitolo della leggendaria saga uscito proprio in queste settimane al cinema. Nella pellicola, Bobroczky interpreta un mutante xenomorfo umanoide, chiamato “Offspring”.

Si tratta del primo ruolo cinematografico per Robert Bobroczky, che a questo punto potrebbe farne seriamente un lavoro. Non sarebbe il primo. Da un po’ di anni un altro ex cestista, Dane DiLiegro, ha trovato successo ad Hollywood, iniziando a interpretare mostri per via delle sue dimensioni e allargandosi poi a ruoli anche più poliedrici (qui potete leggere l’intervista a DiLiegro).