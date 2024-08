Michael Jordan e il poker

Una leggenda sul campo e al tavolo

Una delle più grandi star del basket mondiale di tutti i tempi, Michael Jordan, è noto anche per le sue prodezze intorno ai tavoli da poker. Ovviamente la sua fama nel basket lo precede perché ha lasciato un segno davvero indelebile nello sport conquistando 6 titoli NBA, vinti indossando la maglia dei Chicago Bulls. Tuttavia questo enorme campione del cesto ha rafforzato negli anni anche il suo legame con il poker, riversando sul tavolo tutta la sua abilità, la sua determinazione ed il suo spirito competitivo.

La sua insaziabile sete di vittoria lo ha spinto sempre oltre e non stupisce che abbia scelto il poker come suo secondo sport preferito. Questo antichissimo gioco combina infatti gran parte delle caratteristiche di Jordan. Un gioco che richiede prontezza nella reazione, intelligenza, furbizia, strategia ed intuizione, tutte cose che Air Jordan ci ha fatto vedere negli anni della sua onorata carriera. Da buon toro rosso si cimenta anche con partite molto complesse e non solo con tornei amatoriali. Infatti è in grado di seguire e giocare ad un torneo per ore se non giorni e di mantenere quella lucidità e quella energia che sotto canestro lo hanno reso uno dei giocatori più temibili della storia del poker.

Il suo profondo legame con il gioco del poker lo ha portato spesso a diventare un vero e proprio influencer per alcuni suoi compagni ed in generale per la comunità sportiva americana- gli è stato persino offerto il lavoro di ambasciatore per le WSOP (Serie Mondiale Di Poker) e per torneos di celebritas. Non a caso molti dei suoi colleghi hanno iniziato a seguire le sue orme, fuori dal parquet ed intorno ai tavoli verdi e in giochi de poker online. Una tendenza che mette in evidenza l’intimo legame che sussiste tra due discipline all’apparenza così diverse ma molto simili nella sostanza.

Poker a canestro

Se fare un canestro per Jordan poteva essere una cosa piuttosto semplice, giocare a poker è diventata la seconda cosa migliore che sappia fare. Comprendere il gioco, avere nervi saldi ed anticipare le azioni degli avversari, è questa la forza competitiva che alimenta entrambe le discipline. Tuttavia, oltre il talento, anche Jordan ha avuto bisogno di un grande allenamento. Il poker non essendo un gioco governato dalla fortuna ma richiedendo una solida strategia, per essere giocato ha bisogno di molto esercizio. Oggi la pratica attorno al tavolo non è più una cosa elitaria grazie ai provider di gioco online. Questa modalità di gioco ha letteralmente invertito le tendenze ma anche dato vita ad una schiera di campioni che spesso non hanno mai saggiato un tavolo reale ma che sono diventati tali solo grazie ad internet.

Molti degli aspiranti giocatori di poker ma anche molti dei professionisti, infatti, affinano la pratica con il gioco comodo, direttamente da casa propria. Questo è senza dubbio uno dei tanti vantaggi che si hanno a disposizione quando si sceglie il poker online.

Una scelta che tiene conto di qualsiasi esigenza del giocatore, dal partecipare a tornei per principianti, fino a quelli gratuiti in cui è possibile cimentarsi con avversari sempre diversi e perfezionare il proprio stile di gioco. Insomma Jordan non è nato con una palla in mano ma, con il tempo ed un continuo allenamento, è diventato una grande star. Lo stesso vale per il poker e grazie al poker online questo processo di crescita è molto velocizzato.

Air Jordan il ritorno

Senza dubbio per Michael Jordan il poker online è un buon modo per mantenersi in allenamento costante con il poker che, per lui, è qualcosa di più di un semplice intrattenimento. Di questa sua passione è diventato un vero e proprio testimonial ed ha iniziato a collaborare con vari brand intraprendendo anche iniziative commerciali collegate al gioco. Il suo essere una icona sportiva di fama mondiale, ancora oggi, lo rende anche un prezioso partner per gli sponsor di provider di poker e non solo è il simbolo di quella perseveranza e quella dedizione che rendono i giocatori dei veri e propri campioni.

Conclusioni

Le grandi passioni fanno grandi uomini e questo è senza dubbio il caso di Michael Jordan che si è consacrato ed ha consacrato tutta la sua vita al basket. Un atleta che è la testimonianza vivente di come la perseveranza, il sacrificio e l’amore per una disciplina, alla lunga, restituiscano grandi risultati. Forte di questa sua capacità di resilienza e spinto da un profondo amore per tutto ciò che richiede disciplina, duro allenamento e strategia, negli anni si è avvicinato anche al poker diventando anche un’icona del gioco con le carte francesi. Il suo esempio ci dimostra come il talento naturale se supportato, può dare vita ad un campione tanto nel basket quanto nel poker. Per questo il poker online è la migliore arena per prepararsi al meglio, per migliorare le proprie strategie e provare ad essere il più grande campione di sempre.