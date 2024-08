Goran Dragic, la composizione delle due squadre STELLARI per la partita d’addio

Ieri sera si è tenuto a Ljubljana il Draft per la composizione delle due squadre che stasera, 24 agosto, si affronteranno nella Night of the Dragon, l’evento organizzato da Goran Dragic per il suo addio al basket. All’amichevole saranno presenti tantissime leggende europee e anche americane, a partire dalle star Luka Doncic e Nikola Jokic.

Proprio Doncic è il capitano di una delle due squadre, il Team Luka: l’altro è ovviamente Dragic stesso, capitano del Team Gogi. Con la prima scelta assoluta il padrone di casa Dragic ha scelto Steve Nash, suo mentore ed ex compagno ai Phoenix Suns. Ovviamente Doncic con la sua prima chiamata ha selezionato l’amico Jokic, col quale ha già giocato all’ultimo All Star Game NBA.

Ogni roster è composto da 20 giocatori, una panchina lunghissima anche perché alcuni sono ex atleti. È il caso di Dirk Nowitzki e Dejan Bodiroga, chiamati da Doncic, e di Chris Bosh e Pedrag Danilovic, che saranno invece nella squadra di Dragic insieme al già citato Nash.

Goran Dragic durante la partita indosserà due numeri diversi: il #7 che ha avuto tra Miami e Chicago e il #3, indossato invece a Houston ma soprattutto in Nazionale. Proprio la Slovenia ha annunciato che il #3 sarà ritirato in onore di Dragic, insieme a Doncic principale stella durante la cavalcata ad EuroBasket 2017.

Questa la composizione totale dei due roster per questa sera, il match si terrà all’Arena Stožice a partire dalle ore 20. La gara sarà trasmessa in chiaro sul canale locale TV Capodistria.