Il giorno di Natale è arrivato l’esordio di Facundo Campazzo alla Stella Rossa

La Stella Rossa sotto l’albero ha trovato un regalo speciale: Facundo Campazzo, arrivato settimana scorsa, ha esordito proprio ieri sera in Lega Adriatica con il nuovo club. L’argentino ha giocato contro il Borac, un facile successo per 86-57 in cui Campazzo ha potuto giocare 20′.

Per Campazzo alla fine sono stati 11 i punti segnati, con 3/6 al tiro e 2/5 da tre punti, a cui ha aggiunto 5 assist e 3 rimbalzi. Insomma un inizio positivo alla Stella Rossa, in attesa di poter giocare anche in EuroLega. Per il momento Facundo Campazzo è bloccato da una sanzione di EuroLeague, che ha congelato il mercato del club serbo per irregolarità nei conti. Quando la Stella Rossa presenterà i libri contabili con le dovute correzioni, Campazzo potrà finalmente essere tesserato anche per la coppa.

Foto: Crvena Zvezda