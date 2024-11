Moses Wright diventa cipriota: l’americano ha preso il passaporto e potrà essere convocato

Moses Wright dal gennaio scorso, quando ha firmato con l’Olympiacos, si è rapidamente ritagliato uno spazio importante in EuroLega. Col Pireo, l’americano ha vinto la Coppa di Grecia e la Supercoppa, mantenendo 5.6 punti di media in questa stagione europea. Le sue prestazioni hanno attirato le attenzioni di Cipro, che in queste settimane ha chiuso un accordo col giocatore per il passaporto cipriota che gli permetterà di scendere in campo con una insolita Nazionale.

Wright è infatti nato in North Carolina, ha frequentato Georgia Tech e ha totalizzato 4 partite in NBA prima di trasferirsi prima in Cina e poi in Europa, in Turchia e ora all’Olympiacos. “Mi vogliono, il piano era giocare EuroBasket con loro. Vedremo se andrà tutto per il meglio” ha dichiarato il giocatore a BasketNews. Per la prima volta nella sua storia, Cipro nel 2025 parteciperà ad un torneo internazionale, appunto EuroBasket. Lo farà in qualità di Paese ospitante, insieme a Polonia, Lettonia e Finlandia.

Sebbene l’accordo tra Moses Wright e la Federazione cipriota non sia ancora ufficiale, è stata anticipato nei giorni scorsi dai media ellenici e ora praticamente confermato dal diretto interessato. “Ho sempre desiderato giocare in Nazionale, che fosse la mia o qualcun’altra. Cipro si è fatta avanti quando l’ho detto al mio agente” ha raccontato l’americano.