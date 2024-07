Il Mago Bargnani: “Potrei tornare anche adesso in Serie A”

Andrea Bargnani è diventato ambassador di NBA Europe.

“Il Mago” nei giorni scorsi ha presenziato a un torneo a Pesaro e ha concesso una intervista a Cronache di Basket. L’ex Raptors ha dichiarato (scherzosamente ma non troppo) di sentirsi in grado di tornare a giocare in Serie A anche adesso. E poi ha spiegato di non avere rimpianti per la sua carriera perché adesso ci sono molti più giocatori con le sua caratteristiche.

Non ho mai annunciato il ritiro perché sono ancora in forma, faccio sport tutti i giorni. Potrei decidere di tornare a giocare quando mi pare nel campionato italiano. Nella mia carriere non ho nessun rimpianto. Quando sono arrivato in NBA erano in pochi ad essere come me, la gran parte di quelli che mi marcavano erano più lenti e non sapevano fare ciò che sapevo fare io. Oggi, invece, quasi tutti i lunghi sono così: veloci, tiratori, bravi a mettere la palla per terra. Adesso sarei uno dei tanti, sarei stato meno speciale se avessi giocato oggi in NBA. Come mi descriverei? Un giocatore fortissimo, un lungo atipico, un centro tiratore. Sono cresciuto giocando guardia o ala piccola e ho continuato a fare quelle cose anche quando sono diventato un centro.