Francia, ufficiale la lista dei 12 convocati per le Olimpiadi di Parigi

La Francia oggi tornerà in campo per la terza amichevole di avvicinamento alle Olimpiadi di Parigi 2024: di fronte ci sarà ancora la Germania, già battuta di 27 un paio di giorni fa e prossima avversaria nel girone olimpico. Nel frattempo il CT Vincent Collet ha annunciato i 12 giocatori convocati per i Giochi, la lista ovviamente è guidata dalla superstar Victor Wembanyama e dagli NBA Rudy Gobert, Nicolas Batum ed Evan Fournier, ma in generale il livello è molto alto.

Presente anche il virtussino Isaia Cordinier, così come big europei come Guerschon Yabusele, Mathias Lessort e Nando De Colo.

La lista completa: Andrew Albicy, Nicolas Batum, Isaia Cordinier, Bilal Coulibaly, Nando De Colo, Evan Fournier, Rudy Gobert, Mathias Lessort, Frank Ntilikina, Matthew Strazel, Victor Wembanyama, Guerschon Yabusele.

Gli ultimi due tagli sono stati Elie Okobo, Theo Maledone, Nadir Hifi e Jaylen Hoard.

Deux équipes prêtes à faire briller la 🇫🇷✨ Les listes des 12 Bleus retenus par Vincent Collet et des 12 Bleues retenues par Jean-Aimé Toupane pour les Jeux Olympiques 🙌#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu pic.twitter.com/qwtEFZp7Du — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) July 8, 2024

Alle Olimpiadi, la Francia sarà inserita nel girone con Germania, Brasile e Giappone. I Bleus sono tra le favorite per una medaglia e probabilmente, a livello di talento, sono dietro solo a Team USA.

Tra i tanti assenti, per scelta tecnica o per infortunio, ci sono anche Vincent Poirier, Moustapha Fall, le due scelte all’ultimo Draft NBA Zaccharie Riascher e Alex Sarr, oltre a Sidy Cissoko e Ousmane Dieng.