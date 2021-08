Il mercato NBA ha regalato molte emozioni durante questa estate con diversi top player che hanno rinnovato con le rispettive squadre oppure hanno cambiato maglia.

La lista dei free agent ancora disponibili si è assottigliata rapidamente ma c’è ancora qualche ottimo giocatore disponibile. Nella lista spicca Paul Millsap, reduce dall’esperienza con i Denver Nuggets. Il 36enne nell’ultima stagione ha sfiorato i 10 punti di media a partita ma finora non ha ancora trovato collocazione.

Anche lui, come molti altri veterani hanno fatto negli ultimi anni, potrebbe decidere di collocarsi in una contender per dare l’assalto al titolo. Su Millsap, infatti, avrebbero messo gli occhi sia i Golden State Warriors sia i Brooklyn Nets. Entrambe le squadre potrebbero offrirgli solamente un contratto al minimo salariale, visto il loro elevatissimo monte ingaggi. Potrebbero essere proprio l’ex Atlanta uno degli ultimi colpi dell’estate.

Veteran Paul Millsap is still out there in free agency. Have heard both Golden State and Brooklyn are interested, per source.

— Mike Singer (@msinger) August 20, 2021