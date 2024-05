Il Panathinaikos DILAGA nell’ultimo quarto contro il Fenerbahçe: è finale di EuroLega

Nella partita delle polemiche, è il Panathinaikos a vincere contro il Fenerbahçe e ad approdare alla finalissima di EuroLega di domenica. I biancoverdi hanno vinto 73-57, merito di un ultimo quarto dominato e concluso col punteggio di 17-7.

Il Pana segna i primi 12 punti nella partita, aprendo il match con un 12-0 che è il riassunto di un primo quarto controllato dalla squadra di Ataman. La prima frazione si chiude 22-13, e all’inizio della seconda i greci tornano a +11. Il Fenerbahçe risponde con un parziale di 0-7 e addirittura sul finale di primo tempo torna anche a -2 grazie ai canestri di Hayes-Davis, autore di 8 degli ultimi 10 punti turchi prima dell’intervallo, a cui le squadre arrivano quasi in equilibrio sul 38-36.

Grant, Papapetrou e Lessort mettono 7 punti tra le due squadre in meno di 2′ all’inizio del terzo quarto, ma il Fener torna sotto due volte: prima con Calathes e poi con 5 punti consecutivi del duo Sestina-Dorsey. Il vantaggio resta però del Panathinaikos, che anzi segna gli ultimi 5 punti della frazione che si conclude 56-50. Il quarto periodo si apre con un parziale di 9-2 in favore degli ellenici, che vanno sul 65-52 con un gioco da tre punti di Nunn. Il Panathinaikos non si guarda indietro e soprattutto concede pochissimo in difesa, con Nunn a chiudere virtualmente il match con la tripla del +16 a un minuto e mezzo dalla fine.

In finale il Pana affronterà la vincente dell’altra semifinale, Real Madrid contro Olympiacos, che si disputerà questa sera. La possibilità di avere un derby di Atene in finale di EuroLega non è poi così remota.

Panathinaikos: Lessort 17+10 rimbalzi, Nunn 14, Grant 13.

Fenerbahçe: Hayes-Davis 14, Guduric 10, Sestina 10.