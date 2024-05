Invasione di tifosi turchi senza biglietto alla Uber Arena: interviene la polizia

Non sono state finora delle Final Four di EuroLega semplici in tema di ordine pubblico, e la competizione vera e propria inizierà solo stasera. Due giorni fa la tensione tra Ergin Ataman e alcuni tifosi del Fenerbahçe davanti all’hotel dove alloggiano le squadre, oggi a poche ore dalla prima partita tra il club gialloblu e il Panathinaikos c’è stata invece un’invasione di tifosi turchi senza biglietto alla Uber Arena.

Nei video postati da Eurohoops si vede un gran numero di tifosi entrare senza biglietto abbattendo anche le barriere e i controlli, comportamento che ha reso necessario l’intervento della polizia, che ha arrestato più persone.

Turkish fans tried to enter the arena without tickets, doors are locked down, arrests are made pic.twitter.com/Zk0h28LQsh

— Eurohoops (@Eurohoopsnet) May 24, 2024