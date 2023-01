Il Partizan Belgrado sogna la firma di Jabari Parker

Il basket serbo è insolitamente protagonista del mercato in questa stagione 2022-23: la Stella Rossa ha firmato Facundo Campazzo e sarebbe molto vicina ad Achille Polonara, e ora i rivali del Partizan Belgrado non vogliono stare a guardare. Secondo la testata serba Telegraf, i bianconeri sarebbero vicini al colpo Jabari Parker.

Il Partizan sarebbe la squadra in pole position per l’americano, che avrebbe comunque altri estimatori in Europa. Prodotto di Duke, Parker è stato seconda scelta assoluta al Draft 2014 senza però mai avere un impatto rilevante in NBA, dove ha comunque segnato 14.1 punti di media tra Milwaukee, Chicago, Washington, Atlanta, Sacramento e Boston. Nelle ultime due stagioni, spese ai Kings e ai Celtics, Jabari Parker ha disputato solo 25 partite totali, venendo tagliato nel gennaio 2022.