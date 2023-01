Tyler Dorsey per ora vuole aspettare un’altra occasione in NBA

Per ora l’EuroLega può attendere. Tyler Dorsey, dopo il taglio da parte dei Dallas Mavericks settimana scorsa, vuole aspettare un’altra occasione in NBA prima di considerare le numerose offerte ricevute dai top club europei. Il greco, che aveva firmato un two-way contract con i Mavs scendendo però in campo solo 3 volte con loro, vorrebbe un’offerta di un decadale da parte di una franchigia NBA per giocarsi le ultime carte.

Nei giorni scorsi a Dorsey era stata recapitata una proposta, economicamente importante, da parte dell’AS Monaco, alla ricerca di un sostituto per l’infortunato Jordan Loyd. Sulla guardia ex Dallas però ci sono anche Olympiacos (dove giocava la scorsa stagione) e Fenerbahçe.

Il mercato di EuroLega aprirà tra pochi giorni, il 5 gennaio, e rimarrà aperto fino al 9. In questa breve finestra i giocatori che hanno iniziato la stagione in un club della competizione potranno trasferirsi in un altro. Questo non interessa direttamente il caso di Dorsey, ma potrebbe farlo indirettamente.

