Il Partizan Belgrado è stato tra i protagonisti del mercato europeo di quest’estate, nonostante non giochi l’Eurolega. Il club serbo, che disputerà l’EuroCup con l’obiettivo di qualificarsi per la coppa più prestigiosa, ha firmato Kevin Punter, Zach LeDay, Aleksa Avramovic, Yam Madar, Radions Kurucs, Dallas Moore e Alen Smailagic. Il colpo più importante l’ha però forse fatto in panchina: triennale a Zaljiko Obradovic, che tornerà ad allenare il Partizan per la prima volta dal 1993.

In un’intervista al sito serbo 24sedam, il presidente del Partizan Belgrado, Ostoja Mijailović, ha rivelato anche a quanto ammonta il budget del club per questa stagione. Si tratta di una somma davvero “da Eurolega”, come lo è anche la squadra costruita: 6 milioni di euro.

A causa di alcune voci preoccupate, voglio dire a quanto ammonta il budget del Partizan. Tra prima squadra, giovanili e staff si aggira intorno ai 6 milioni di euro. Una cifra vicina a quella delle ultime due stagioni.