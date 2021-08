In questi giorni Michael Jordan si sta godendo le vacanze estive nel Mar Mediterraneo, a bordo di un lussuoso yacht lungo 95 metri il cui noleggio costa un milione di dollari alla settimana. Attualmente si trova al largo delle coste della Croazia, vicino a Spalato. È anche sceso a terra e per MJ c’è stato ovviamente un bagno di folla in un Paese, la Croazia appunto, in cui il basket è popolarissimo.

Per Jordan non sono state però tutte rose e fiori, nelle scorse ore sul suo yacht è dovuta addirittura intervenire la polizia. Musica troppo alta nell’ambito di una festa data proprio dalla leggenda dei Chicago Bulls, che evidentemente disturbava il circondario. È quindi arrivata più di una segnalazione e gli agenti sono intervenuti, facendo abbassare il volume.

Nei prossimi giorni MJ farà ritorno negli Stati Uniti, ma a bordo di un jet privato che partirà dall’aeroporto di Cilipi. Durante queste vacanze, Michael Jordan è stato avvistato divertirsi su una moto d’acqua e a mangiare in diversi locali esclusivi sulla costa insieme alla moglie e ad alcuni amici.

Le coste del Mediterraneo sono meta popolarissima tra i VIP americani, anche quelle italiane. Nei giorni scorsi avevano fatto visita al nostro Paese, in costiera Amalfitana e a Porto Cervo, anche Dwyane Wade e Devin Booker, insieme alla fidanzata Kylie Jenner.