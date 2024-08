Il solito e inimitabile Trinchieri: ha convinto Alen Smailagic a firmare con lo Zalgiris… tramite la moglie!

Il nuovo arrivato dello Zalgiris Kaunas di Andrea Trinchieri, Alen Smailagic, è atterrato in Lituania e ha rilasciato la sua prima intervista come nuovo giocatore della formazione baltica.

Il 24enne ha anche rivelato una divertente conversazione con Trinchieri prima di prendere la decisione finale di unirsi allo Zalgiris.

“Ad essere sincero, qualche giorno prima del mio matrimonio ho parlato con Trinchieri. Le prime parole che mi ha detto sono state: ‘Buona moglie, buona vita!’. Mia moglie mi ha detto: ‘Firma con lo Zalgiris a prescindere da tutto!’. È stato divertente”, ha ammesso Smailagic.

“Naturalmente abbiamo parlato, mi ha detto cosa si aspetta da me e cosa non vuole da me. Tutto quello che ha detto mi è sembrato fantastico. È questo che mi ha spinto a firmare con lo Zalgiris”, ha aggiunto Smiley.

Per chi non conosce Andrea Trinchieri, come Alen Smailagic, questa frase potrebbe sembrare strana e spiazzante.

Per noi che invece abbiamo avuto modo di seguirlo in ogni suo passo, ci sentiamo di dire che non siamo per nulla sorpresi. E non siamo per nulla sorpresi che gliel’abbia detto in serbo perché la madre è croata e ricordiamo che ha spesso usato questo trucco per convincere giocatori dell’ex Jugoslavia a firmare per lui, vedi Vladimir Micov ai tempi di Cantù.

