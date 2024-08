Virtus Bologna, che tipo di accordo di partnership avrà con Enel?

Durante la conferenza stampa di lunedì, Luca Baraldi, CEO della società Virtus Segafredo Bologna, ha anticipato che nel giro di pochi giorni avrebbero annunciato un accordo per una nuova sponsorizzazione molto importante e il brand in questione è Enel, uno dei più grossi operatori a livello globale nei settori di energia elettrica e gas.

Secondo quanto riportato da Il Corriere di Bologna, Enel comparirà sulla canotta di gara insieme a Segafredo, con però il marchio di Zanetti come main e title sponsor, questo non cambierà, almeno per questa stagione. Poi dall’anno prossimo, con Segafredo che sarà sempre meno presente, la situazione potrebbe variare.

Stiamo a vedere quando avverrà la comunicazione ufficiale di questa partnership tra Virtus Bologna ed Enel ed esattamente i termini dell’accordo, specialmente a livello di durata, ovvero se sarà un accordo annuale o di più stagioni.

Chiaramente non è semplice stringere accordi per più anni se non si ha la certezza di avere l’esposizione mediatica dell’EuroLega anche per gli anni a venire, motivo per cui i virtussini stanno facendo di tutto per ottenere una licenza pluriennale dalla massima competizione europea per club, stessa cosa che vorrebbero anche le serbe del Partizan e della Stella Rossa di Belgrado.

