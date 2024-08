L’INCREDIBILE FAVOLA di Tevin Falzon: dalla C Gold italiana ai Lakers

A volte il basket ci regala delle storie incredibili e quella di Tevin Falzon lo è, cestista americano con passaporto maltese che è passato dai bassifondi del basket europeo al coaching staff di JJ Redick ai Los Angeles Lakers letteralmente dalla sera alla mattina, come raccontato da cronachemaceratesi.it.

Tevin Alexander Falzon, classe 1992, non ha avuto chissà quale carriera come giocatore di basket perché, dopo aver finito il percorso universitario alla Sacred Heart University con sede a Fairfield, nel Connecticut, ha iniziato la sua avventura da cestista professionista in Europa, prima nei Paesi Baschi e poi in Inghilterra tra Chester e Bristol.

Nel 2020 tenta l’avventura islandese ma dura molto poco e sbarca in Italia nello stesso anno a Palestrina, disputando solo delle amichevoli, prima di trasferirsi nel 2021 a tutti gli effetti a Matelica, provincia di Macerata, con cui vince il campionato e sale in Serie B, campionato in cui non possono giocare gli stranieri, nemmeno i comunitari, a differenza della C Gold. Allora decide di non abbandonare la C Gold marchigiana e firma per la gloriosissima Sutor Montegranaro nella stagione 2022-2023.

Nel mentre aveva iniziato un secondo business estivo, ovvero il Developing Coach di alcuni giocatori importanti e questo l’ha portato a entrare in contatto con il mondo NBA, tanto da essere immediatamente scelto da JJ Redick all’interno del suo coaching staff per la stagione 2024-2025, obbligandolo naturalmente a ritirarsi perché il lavoro di giocatore di basket in Europa non sarebbe stato compatibile con l’essere il vice allenatore dei Lakers.

Il giocatore dovrà lasciare anche la Nazionale di Malta con cui aveva vinto 1 oro, 2 argenti e 1 bronzo agli Europei dei piccoli Stati, competizione organizzata dalla FIBA per quegli Stati che non potranno mai partecipare ai veri Europei, in particolare Malta, San Marino, Andorra e Gibilterra.