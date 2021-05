Il tabellone delle Final Four di Eurolega: Milano contro il Barcellona

Con le tre Gare-5 disputate ieri sera si è ufficialmente completato il tabellone delle Final Four di Eurolega, che si disputeranno a Colonia tra il 28 e il 30 maggio. L’Olimpia Milano, che ha battuto il Bayern Monaco al Forum, se la dovrà vedere il Barcellona, capolista in stagione regolare e vittorioso 3-2 nella serie contro lo Zenit San Pietroburgo. Dall’altra parte del tabellone delle Final Four invece la seconda semifinale sarà tra CSKA Mosca, unica squadra a non essere andata a Gara-5, e l’Efes.

Per Milano sarà una sfida importante, contro quella che è considerata la favorita per la vittoria finale. I balugrana, in stagione regolare, hanno vinto 2 confronti su 2 contro gli uomini di Ettore Messina.

