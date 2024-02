“Il web è una fogna”, ennesima conferenza show per Matteo Boniciolli

La Givova Scafati ha ottenuto una grande vittoria ai danni di Pesaro, battuta 83-82 in rimonta grazie a un grande Alessandro Gentile.

Un successo prezioso nella settimana contraddistinta dall’improvviso addio di David Logan. La partenza dell’americano, prima dell’annuncio del ritiro, aveva scatenato una serie di illazioni che il patron campano Nello Longobardi ha subito messo a tacere. Voci che non sono piaciute neanche al coach Matteo Boniciolli che in conferenza stampa le ha commentate a modo suo.

Non contesto la scelta di Logan ma forse poteva comportarsi in modo diverso. Potevo comunicarlo ai compagni e alla società, probabilmente non ama le celebrazioni ma avrebbe meritato di lasciare con un bell’applauso. La vittoria è del presidente e del club per come hanno reagito all’ennesimo trauma della stagione: prima c’è stato il cambio di allenatore, adesso l’addio del giocatore più desiderato. Non tutti avrebbero sostituito in questo modo Logan e soprattutto avrebbero risposto a tono alle insinuazione. Su quella fogna chiamata web abbiamo dovuto leggere che “A Scafati non pagano”, che David “se n’è andato per colpa di Boniciolli”. Il presidente ha risposto con lucidità e serenità mettendo i puntini sulle i, questo successo è suo e della squadra.