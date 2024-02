Trapani vince senza dominare, Antonini torna sul mercato?

Trapani Shark ha letteralmente dominato il Girone Verde di Serie A2 con 21 vittorie e una sola sconfitta.

Chiusa la regular season al primo posto, i siciliani si apprestano ad affrontare la fase a orologio che condurrà ai playoff. Inizia, insomma, la fase calda della stagione: all’orizzonte ci sono gli scontri con le big provenienti dal Girone Rosso, vale a dire Fortitudo, Udine, Verona e Trieste. Nelle ultime due uscite, dopo la vittoria in volata nel big match delle polemiche a Torino, Trapani ha battuto faticando Luiss e Rieti. Piccoli campanelli d’allarme lanciati anche dal coach Davide Parente dopo il successo in rimonta di ieri sul campo della Sebastiani.

Il patron Valerio Antonini non vuole lasciare nulla al caso e sembra pronto a intervenire sul mercato, pescando dalla Serie A. Secondo Il Corriere dello Sport, infatti, a Pesaro sarebbe arrivata un’offerta da 150.000 euro per liberare immediatamente Matteo Tambone. Per il playmaker pronto ricco un pluriennale e le chiavi della cabina di regia in coabitazione con Matteo Imbrò. L’infortunio alla mano destra di Yancarlos Rodriguez ha un po’ accorciato le rotazioni granata e ora il presidente potrebbe intervenire con un colpo da 90. Nel mirino di Trapani, dopo la Supercoppa di questa estate, c’è anche la Coppa Italia in programma a metà marzo a Roma.

Da Pesaro bocche cucite, Meo Sacchetti prima della gara con Scafati aveva dichiarato di non saperne nulla, ma la Vuelle potrebbe decidere di lasciar partire Tambone. La cifra scucita da Trapani e quella risparmiata dall’ingaggio del play verrebbero reinvestite per pagare la “luxury tax” per il passaggio alla formula 6+6 e per l’ingaggio di un esterno straniero con punti nelle mani.