Inizia la Regular Season LBA: il nostro pronostico sulla classifica finale!

Tre mesi di nostalgia ma finalmente gli appassionati tornano a respirare un vento di gran basket nei weekend!

La LBA è pronta a partire e promette spettacolo puro.

In rampa di lancio tanti club molto ambiziosi: sarà un campionato di livello molto alto, forse tra i migliori degli ultimi 10 anni.

Le franchigie che nelle ultime stagioni si sono contese la vetta della classifica hanno rinnovato gran parte dei rosters portando in Italia giocatori assolutamente interessanti; le neo-promosse Trapani e Trieste hanno investito cifre mai viste prima e punteranno a molto più di una salvezza tranquilla. Poi ci sono club come Tortona e Reggio Emilia, tra gli altri, chiamati alla prova di maturità per consacrarsi definitivamente nella “seconda fascia” del campionato. E chissà che non ci siano piacevoli sorprese come la Pistoia dello scorso anno, partita quasi ultima nei pronostici ma classificatasi addirittura sesta alla fine della Regular Season.

Proviamo a elaborare un pronostico sulla griglia di partenza, tenendo conto del solo valore tecnico dei rosters e delle prime impressioni scaturite da amichevoli e Supercoppa.

OLIMPIA MILANO VIRTUS BOLOGNA REYER VENEZIA TRAPANI SHARK DERTHONA BASKET GERMANI BRESCIA PALL. REGGIANA NAPOLI BASKET DINAMO SASSARI AQUILA TRENTO PALL. TRIESTE UNIV. TREVISO BASKET SCAFATI BASKET PALL. VARESE VANOLI CREMONA PISTOIA BASKET

