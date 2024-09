Vittorio Gallinari annuncia: “A breve la nuova squadra di Danilo”

Danilo Gallinari sembra vicino a trovare una squadra per la prossima stagione NBA.

Lo ha preannunciato il padre Vittorio, ex gloria dell’Olimpia Milano e ora agente. Gallinari senior ne ha parlato in occasione dell’introduzione di Dan Peterson nelle Fiba Hall of Fame.

Per Danilo un’estate diversa dal solito, è una delle prime volte che gli capita di viverla da free agent. Essere un veterano free agent è una situazione un po’ particolare. Ha svolto tre o quattro workout con squadre diverse, penso che a breve si saprà la sua destinazione per la stagione alle porto. Lui è pronto per giocare, lo ha dimostrato anche con la Nazionale.

Fonte: Sportando

Foto: FIBA