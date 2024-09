Nikola Jokic ha dato SPETTACOLO nel Media Day dei Denver Nuggets

La stagione NBA sta riprendendo. Le varie squadre iniziano i training camp e accolgono i giornalisti nei tradizionali media day. Giornate da cui escono spesso spunti interessanti, specialmente se si parla di Nikola Jokic.

Il serbo è da sempre un “anti-divo”, restio all’esposizione mediatica. Si è presentato al primo giorno della nuova stagione con una inedita barbetta che ha attirato l’attenzione di tutti. E all’ennesimo giornalista che l’ha sottolineata, ha risposto scherzoso: “Credo che la taglierò presto ma vi prego, continuate, ho bisogno di ricevere complimenti”.

Il clou c’è stato nel momento in cui Jokic ha criticato il media day stesso, dimostrandosi annoiato: “Mi ricordo il mio primo media day in NBA, era uguale a oggi, come tutti gli anni. Infatti non capisco perché si continui a fare ogni anno, è sempre la stessa cosa“.

Poi la star dei Nuggets ha citato il vero “Joker”, onorando il personaggio da cui ha ripreso il soprannome e soprattutto una scena dell’ultimo film di Christopher Nolan, in cui il protagonista esclama: “Why so serious?”.