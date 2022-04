Irving rischia fino a 200K di multe per i gesti contro i tifosi di Boston

Se non l’avete lettoda qualche parte, sappiate che Kyrie Irving non accetta gentilmente di essere insultato dai tifosi. La star dei Brooklyn Nets è stata presa in giro pesantemente dal pubblico dei Boston Celtics durante la prima partita della serie. Durante l’intero match, Irving non è stato calmo, rispondendo ai fan di Boston con i suoi canestri e il medio fatto.

L’NBA, ovviamente, non prende troppo bene i propri giocatori che mostrano oscenità in campo e durante le interviste post-partita. Chiedi a Patrick Beverley quali sono state le conseguenze del suo sfogo solo pochi giorni fa. Tuttavia, Kyrie Irving potrebbe ricevere molte più punizioni dalla lega dopo le sue interazioni con i fan dei Celtics. Nick Friedell spiega come l’NBA potrebbe punire la star dei Nets nel tweet qui sotto.

As @BobbyMarks42 notes: The max the NBA can Kyrie is 50K, but it will be interesting to see how they view Sunday. There were 4 separate incidents. The 1st middle finger, the 2nd pair of middle fingers, profanity at fans near locker room and postgame profanity in press conference.

— Nick Friedell (@NickFriedell) April 18, 2022