Gianmarco Pozzecco: “Gallinari, Belinelli, Hackett e Abass, farò scelte meritocratiche!”

Gianmarco Pozzecco, coach dell’Italbasket, sta vivendo un momento professionale a due facce: se dal lato club non è riuscito a dare continuità agli splendidi risultati ottenuti con Sassari nelle stagioni 2019-2021, venendo prima scelto e poi esonerato dall’ASVEL in meno di 3 mesi, con la Nazionale è invece riuscito a creare un gruppo che indubbiamente funziona, soprattutto dal lato umano, e in campo si vede.

Nella giornata di oggi, Gianmarco Pozzecco è intervenuto ai microfoni di DAZN nella puntata di DAZN Got Game, programma dell’emittente satellitare condotto da Matteo Gandini, ed ha parlato della possibilità di avere giocatori come Gallinari, Belinelli, Hackett e Abass in Nazionale: “I 12 che convoco ogni volta devono essere in grado di performare, bisogna mettere in piedi una squadra, più che una selezione dei migliori, oltre ovviamente a non discriminare nessuno. Discriminare sarebbe ingiusto, il mio ruolo da selezionatore è anche fare in modo che le mie scelte siano meritocratiche: i giocatori che riescono ad emergere nel campionato italiano devono essere premiati. Giocatori come Belinelli, Hackett e Abass, che ha vissuto una vicenda strana, facendo il preOlimpico e non le Olimpiadi, devono essere presi in considerazione, ma capisco Meo con la situazione che ha vissuto con Gallinari. Fu una scelta complicata, ma mi piacerebbe che Abass si togliesse la soddisfazione di fare una Olimpiade. Io non ho preclusioni, devo fare delle scelte e mi prenderò le responsabilità.

Un’altra cosa che voglio sottolineare è che tutti, a partire anche da Gallinari, sono legati alla maglia azzurra, anche quelli che sono stati costretti a fare delle scelte diverse, e di questo non si parla mai, giocatori professionisti che giocano così tante partite devono fare ad un certo punto delle scelte”.

