Kuzminskas ne mette 40, ma l’AEK perde dopo 3 supplementari!

La quarta giornata della top 16 di Basketball Champions League potrebbe aver offerto agli appassionati (da casa, visto che la gara si è giocata a porte chiuse) una delle più belle partite degli ultimi tempi: l’Hapoel Holon di Drew Crawford è riuscita a vincere 108-112 in trasferta sul campo dell’AEK Atene dopo ben 3 supplementari nonostante la prestazione MONSTRE di Mindaugas Kuzminskas, che firma 40 punti con 11/19 da 2, 3/9 da 3, 9/11 ai liberi, 11 rimbalzi e 36 di valutazione in 39 minuti.

Il lituano ex Olimpia Milano Mindaugas Kuzminskas ha segnato 13 punti nel quarto periodo e ben 19 nei 15 minuti totali dei 3 prolungamenti, ma non è bastato ai greci per evitare l’eliminazione a causa della quarta sconfitta in 4 partite; per gli israeliani il miglior marcatore è stato un altro ex “italiano”, Drew Crawford, con 19 punti: la particolarità è che per l’Hapoel sono scesi in campo solamente 8 giocatori e tutti sono andati in doppia cifra per punti segnati.

È la terza volta nella storia della Basketball Champions League che un match si decide dopo 3 tempi supplementari.

