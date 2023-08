Isiah Thomas dà del “frignetta” a Michael Jordan

Il playmaker dei Detroit Pistons, Isiah Thomas, e la guardia dei Chicago Bulls, Michael Jordan, sono stati grandi rivali tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90 in NBA, e sembra che le cose non si siano raffreddate nemmeno un po’ tra i due anche a distanza di trent’anni.

Thomas ha recentemente parlato della rivalità tra le due franchigie e non ha lesinato parole sui suoi sentimenti verso l’Hall-of-Famer di Chicago.

“Ogni volta che lo colpivi, piangeva”, ha detto Thomas, secondo quanto riportato da ESPN. “Andava nell’ufficio di David Stern per parlare delle botte ricevute”.

Isiah spoke about physicality while playing Jordan and the Bulls. pic.twitter.com/03fRH0KBGs — NBA on ESPN (@ESPNNBA) August 19, 2023

I Bulls e i Pistons si sono incontrati più volte in postseason durante il periodo di massimo splendore di Isiah Thomas e all’inizio della corsa dominante di Michael Jordan. I Pistons eliminarono Chicago dai playoff per tre volte consecutive dal 1988 al 1990. In quell’occasione, utilizzarono una strategia nota come “Jordan Rules”, progettata per mettere fuori gioco la stella di Chicago utilizzando alcune tattiche difensive molto fisiche (che possiamo anche definire sporche).

Tre decenni dopo, sembra che tra le due icone dell’NBA non ci sia ancora rispetto. Quanto le lamentele di Thomas siano legittime e quante derivino da un senso di gelosia per il successo di Jordan è certamente oggetto di discussione, ma è sicuramente difficile immaginare che i due facciano pace a breve.