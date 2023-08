Damian Lillard ha raccontato il suo stato mentale in questa offseason “particolare”

Damian Lillard ha creato uno dei più grandi colpi di scena dell’offseason NBA quando ha presentato una richiesta di scambio ai Portland Trail Blazers.

Dame è stato la stella della squadra nelle ultime 11 stagioni, ma i Blazers non sono stati una squadra dominante e la guardia titolare vorrebbe avere l’opportunità di competere per vincere un campionato.

È chiaro che la destinazione preferita di Lillard sono i Miami Heat, ma al momento non è stato concluso alcun accordo. A due mesi dall’inizio della stagione, Lillard sa che c’è ancora tempo per concludere un accordo con gli Heat o con qualsiasi altro potenziale partner commerciale dei Blazers.

Damian Lillard ha dichiarato che il suo stato d’animo è abbastanza buono quest’estate, nonostante i tantissimi rumors di mercato che parlano di lui e del suo addio a Portland.

“Ho avuto una grande estate di allenamento. Faccio un sacco di cose per tirarmi su di morale ed è stato molto utile. Quindi direi che sono in una posizione molto forte. Il mio processo di avvicinamento alla stagione è stato lo stesso di qualsiasi altra volta, tranne che per il fatto che sto migliorando come uomo. Credo che questo mi aiuti molto nella mia carriera. Ogni volta che posso migliorare come uomo, sarà positivo per me”.

