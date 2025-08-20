avdija israele

Israele, ecco il roster per EuroBasket guidato da Deni Avdija

Israele parteciperà all’Europeo di quest’anno partendo dal Gruppo D con Francia, Belgio, Polonia, Islanda e Slovenia. Per la Nazionale di coach Beit-Halahmy sarà un cammino piuttosto arduo, per passare il turno farà affidamento soprattutto sulla star Deni Avdija, unico giocatore NBA a disposizione. Oggi Israele ha annunciato il roster che prenderà parte ad EuroBasket guidato proprio dal giocatore dei Portland Trail Blazers, 16.9 punti e 7.3 rimbalzi di media nell’ultima stagione.

Al fianco di Avdija ci saranno tutti giocatori provenienti dal campionato israeliano, di cui 5 dell’Hapoel Tel Aviv che ha vinto l’ultima EuroCup. I nomi più importanti sono quelli di Roman Sorkin, MVP della stagione regolare e delle finali israeliane nel 2024, e Yam Madar, nell’ultima stagione al Bayern Monaco.

Israele è alla 31° partecipazione all’Europeo di basket, ma solo una volta è andata a medaglia: quando arrivò seconda nel 1979. Nell’edizione del 2022 chiuse al 17° posto.

