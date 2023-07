Virtus Bologna, il mercato non è finito per il reparto esterni

Secondo quanto riportato sulle colonne de La Prealpina questa mattina in edicola, la pista più calda per cercare di migliore il reparto esterni della Virtus Bologna in questo mercato sarebbe quella che porta a Jean Montero, esterno classe 2003 reduce da una positiva stagione in Spagna con il Betis Siviglia. Il giocatore dominicano ha chiuso il 2022/2023 con 17,6 punti, 3,3 rimbalzi e 4,3 rimbalzi di media in Liga Endesa.

La Virtus Bologna ha dovuto necessariamente cambiare molto in questo mercato perché ci sono state parecchie partenze, soprattutto quella di Milos Teodosic nel reparto esterni. Il nome di Jean Montero è quello di un giovane però davvero molto promettente, che ha già dimostrato di poter dominare in Liga e, quindi, teoricamente, lo potrebbe fare anche in Lega Basket. Tutto naturalmente dipenderà dall’uscita o meno di Gabriel “Iffe” Lundberg.

Sembra invece morta la pista che porta a Bryant Dunston. Al momento non si è trovata la quadra economica e perciò non c’è possibilità che il centro ex Varese ed Efes Istanbul ritorni in Italia.

Stiamo a vedere quali saranno i prossimi passi di mercato, soprattutto dopo che il CEO della Virtus Bologna, Luca Baraldi, ha confermato che Tornik’e Shengelia non lascerà l’Italia per traferirsi ad Atene, sponda Panathinaikos, come tutti avevano scritto.