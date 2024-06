Italbasket, arrivano i giocatori di Milano e Virtus: in 9 lasciano il raduno

Da domani Gianmarco Pozzecco avrà finalmente a disposizione i giocatori di Olimpia Milano e Virtus Bologna, fino a pochi giorni fa impegnati nelle Finali Scudetto. Si uniranno quindi al raduno di Trento Awudu Abass, Giordano Bortolani, Guglielmo Caruso, Nicolò Melli, Alessandro Pajola, Achille Polonara, Giampaolo Ricci e Stefano Tonut.

Per questi 8 che entrano, ce ne sono però 9 che escono. Sono infatti stati autorizzati a lasciare il raduno Amedeo Tessitori e Tomas Woldetensae, più tutti quei giovani convocati da Pozzecco, quindi: Leonardo Marangon, Federico Miaschi, Grant Basile, Francesco Ferrari, Leonardo Faggian, Federico Poser e Mattia Palumbo.

Così facendo la lista di Azzurri a disposizione del CT per i prossimi giorni si ridurrà a 16, con 4 tagli da effettuare in vista del Preolimpico di San Juan.

“Devo spendere due parole per ringraziare di cuore tutti i ragazzi che in questi giorni non si sono mai risparmiati durante gli allenamenti. Sono sempre più convinto che questo periodo sia stato un’occasione impagabile per noi di vedere all’opera atleti interessanti e che spero possano crescere ancora. Con enorme rammarico salutiamo Amedeo Tessitori, giocatore che per abilità, esperienza e status avrebbe meritato di giocare il Pre Olimpico e Tomas Woldetensae, giocatore di alto livello che meritava di rimanere con noi. In questa estate così serrata è già il momento di fare scelte dolorose“ le parole di Pozzecco.

Domenica 23 giugno ci sarà la prima amichevole dell’estate azzurra contro la Georgia, il 25 a Madrid la seconda contro la Spagna prima della partenza per il Porto Rico.

