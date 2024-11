Italbasket bella e spettacolare, l’Islanda va ko

ISLANDA – ITALIA

(12-27, 13-22, 29-16, 17-30)

L’Italbasket conduce per larghi tratti in Islanda e ottiene una vittoria larga, mettendo in mostra a tratti un gran bell’affiatamento.

Gli Azzurri ci mettono qualche minuto a prendere le misure agli avversari, poi si sciolgono e iniziano a far girare la palla e la testa ai padroni di casa. Arriva un parziale di 0-19 per l’Italia con Bortolani e Basile protagonisti del 12-27 con cui si chiude la prima frazione. Il canovaccio del match non cambia nel secondo periodo, i nostri continuano a far canestro con facilità mentre gli islandesi faticano a scuotersi.

Islanda quasi doppiata all’intervallo (25-49) ma con tutt’altra faccio nella ripresa. L’Italia, invece, si siede un po’, perde ritmo e vede gli avversari riavvicinarsi pericolosamente fino al -11. Rossato e Basile però tengono a distanza di sicurezza i locali, l’Italbasket riparte dalla difesa nell’ultima frazione e ritrova l’energia di Akele. Islandesi rispediti intorno al -20 e partita di nuovo in ghiaccio, c’è tempo anche per i primi canestri azzurri di Poser nelle battute conclusive.

L’Italia fa il suo dovere e mette in mostra cose positive, su tutte l’esordio di Basile. Ora servirà un’altra vittoria con l’Islanda, lunedì a Reggio Emilia, per mettere matematicamente al sicuro la qualificazione agli Europei 2025.

Islanda: Steinarsson 9, Henningsson 3, Fridriksson 15, Jonsson K., Palsson K. 5, Palsson H. 3, Gunnarsson 7, Gudmunsson 14, Hlinason 15, Thrastarson, Jonsson B. n.e., Bjornsson. Coach: Pedersen.

Italia: Spissu 10, Moretti 6, Tessitori 6, Basile 19, Bortolani 15, Vitali 10, Rossato 7, Poser 4, Severini, Alviti 5, Akele 13. Coach: Pozzecco.