Perché Gianmarco Pozzecco non ha allenato l’Italia nel secondo tempo con l’Islanda?

Gianmarco Pozzecco non ha allenato l’Italbasket nel secondo tempo della partita con l’Islanda.

All’intervallo l’Italia conduceva 25-49 e il suo allenatore non ha fatto ritorno in panchina. Nel secondo tempo del match valido per le qualificazioni agli Europei 2025 ad allenare gli Azzurri c’era Edoardo Casalone, coadiuvato dal resto dello staff italiano, composto dagli assistenti Peppe Poeta e Federico Fucà, oltre al capo delegazione Gigi Datome. Ma dov’era Pozzecco? Il coach è rimasto negli spogliatoi, non ha potuto continuare la partita a causa di una forte emicrania. Un attacco di mal di testa molto acuto ha costretto il Poz al forfait.

Ora speriamo che le sue condizioni migliorino e gli consentano di esserci lunedì a Reggio Emilia. A fine partita comunque Pozzecco è riemerso dagli spogliatoio, affacciandosi in campo per congratularsi con tutti dopo la vittoria.

