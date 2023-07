Italbasket, chi saranno le ali forti al Mondiale 2023?

Tra un mese e mezzo circa inizierà l’attesissimo Mondiale FIBA 2023 e l’Italbasket sarà presente fortunatamente per la seconda edizione di fila dopo il 2019 in Cina, per questo vediamo chi potrebbero essere le ali forti azzurre.

Danilo Gallinari (quasi sicuramente) non ci sarà perché vuole prepararsi al meglio per quella che potrebbe essere la sua ultima stagione in NBA e comunque è fermo da 10 mesi, sarebbe un rischio ricominciare l’attività agonistica con una competizione molto stressante come il Mondiale. Perciò non contiamolo. Se poi dovesse rispondere presente, tanto meglio.

L’ala grande titolare sarà Achille Polonara, che ha appena firmato un contratto pluriennale con la Virtus Bologna. @ilpupazzo33 sarà super motivato perché viene da una stagione difficile e vuole dimostrare a tutti di essere quello di Vitoria e Belgrado.

Anche in questa posizione, come per le ali piccole, le alternative non sono tantissime, dopo il “gran rifiuto” di Paolo Banchero. Sicuramente ci sarà Giampaolo “Pippo” Ricci che, come detto anche per i 3, farà il jolly e occuperà sia lo spot di ala piccola sia quello di ala grande e, a volte, anche quello di “5 tattico”.

All’occorrenza giocherà nella sua posizione naturale anche Nicolò Melli, ma abbiamo un estremo bisogno del capitano dell’EA7 Milano sotto canestro perché, come sappiamo, la position 5 è quella più scoperta, ma ne parleremo in un altro articolo, che uscirà domani.

Difficile immaginarsi delle alternative. Christian Burns e Jeff Brooks non sono quelli del 2017 e del 2019. Momo Diouf è un giocatore che piace ma forse ancora un po’ acerbo per essere da Nazionale A, vediamo se maturerà durante la sua esperienza in Liga ACB a Breogan. Guglielmo Caruso è più un centro che un’ala forte però comunque vale lo stesso discorso di Diouf.

Per questo possiamo dire con certezza che i le ali forti dell’Italbasket al Mondiale saranno Polonara e il jolly Ricci, con eventualmente la sorpresa Gallinari.

