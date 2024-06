Italbasket, Danilo Gallinari: “Vogliamo ancora le Olimpiadi!”

Un centinaio di persone sono accorse in piazza Marconi per salutare la delegazione della Nazionale di basket che fino al 21 si allenerà al Palazzetto di Folgaria (Via delle Nazioni Unite, tutte le sessioni aperte al pubblico. L’allenamento di martedì 18 giugno è previsto dalle ore 16.00 alle ore 18.00 ). E nessuno è rimasto deluso perché già prima dell’inizio il Poz ha intrattenuto grande e piccini coinvolgendo tutti e scaldando l’ambiente. Ricordiamo che quest’estate c’è anche Danilo Gallinari con l’Italbasket.

Convinto di poter fare l’exploit con l’Italbasket anche Danilo Gallinari:

“Ormai sono anni che con gli Azzurri si viene in Trentino e si può dire che questa è un po’ casa nostra. Anche oggi il palazzetto era pieno e allenarsi così fa sempre molto piacere. Ciò che posso garantire è che faremo di tutto per coronare il sogno di tornare ai Giochi Olimpici. Intanto ci godiamo l’aria di Folgaria e la bellezza dei paesaggi che circondano il nostro albergo e il Paese”.

Stiamo a vedere se i nostri ragazzi dell’Italbasket, guidati da Danilo Gallinari, riusciranno a tornare alle Olimpiadi dopo la bellissima esperienza di Tokyo nel 2021.

Fonte: ufficio stampa Federazione Italiana Pallacanestro

Leggi anche: Gianmarco Pozzecco risponde a Ettore Messina: “Mi lascia perplesso che…”