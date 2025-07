Italbasket, FORFAIT di DiVincenzo? Thompson è pronto

L’Italbasket si prepara a una svolta in vista di EuroBasket 2025. Oggi alle ore 15:00 è prevista una conferenza stampa a Milano con il CT Gianmarco Pozzecco e il responsabile delle Nazionali Gigi Datome, nella quale si attende l’annuncio ufficiale del forfait di Donte DiVincenzo all’Italbasket.

Secondo fonti vicine alla squadra, l’esterno dei New York Knicks non prenderà parte alla rassegna continentale, lasciando un vuoto importante nel roster azzurro. Le ragioni dietro la sua rinuncia non sono ancora state comunicate ufficialmente, ma si ipotizzano motivazioni fisiche o legate alla preparazione NBA.

Pronto Darius Thompson: sarà italiano anche per la FIBA

A prendere il posto di DiVincenzo dovrebbe essere Darius Thompson, fresco acquisto del Valencia Basket, che sarà regolarmente disponibile per il Training Camp dell’Italbasket. La sua convocazione segnerebbe un passaggio chiave: Thompson verrebbe considerato a tutti gli effetti italiano, anche in ambito FIBA, con le relative implicazioni sulle liste dei convocabili. Il playmaker ex Anadolu Efes rappresenterebbe un innesto di grande qualità ed esperienza per la squadra di Pozzecco.

Un nuovo assetto per l’Italia a EuroBasket 2025

L’esclusione di Donte DiVincenzo potrebbe cambiare gli equilibri del gruppo azzurro, ma l’inserimento di un giocatore versatile e completo come Thompson potrebbe offrire nuove soluzioni tattiche. La conferenza di oggi chiarirà tutti i dettagli, ma l’Italia sembra pronta a rilanciare le proprie ambizioni europee con un nuovo volto guida.

