Danilo Gallinari, uno dei grandi simboli dell’Italbasket, ha ufficialmente annunciato che giocherà con i Vaqueros de Bayamón, storica squadra portoricana della Baloncesto Superior Nacional (BSN), fino al termine della stagione. Tuttavia, il campione italiano ha lasciato aperta una porta per l’NBA, qualora arrivasse una chiamata nelle prossime settimane.

Le motivazioni di Gallinari

Nel suo podcast personale, “A Cresta Alta”, il “Gallo” ha spiegato le ragioni dietro questa inaspettata decisione, rivelando il suo desiderio di arrivare al meglio per quello che sarà un momento particolarmente significativo della sua carriera:

“È fondamentale per arrivare preparati a quella che sarà la mia ultima estate Azzurra… Mi fa stranissimo dirlo… la mia ultima estate Azzurra, mi vengono i brividi… Insomma, ci sarà l’Europeo, sarà l’ultima volta che vestirò la maglia Azzurra e quindi insomma con questa opportunità ho la possibilità di arrivare preparato”.

Parole cariche di emozione e significato, che sottolineano il legame profondo di Gallinari con la maglia dell’Italbasket. L’Europeo 2025, in programma quest’estate, sarà dunque l’occasione per chiudere un capitolo indimenticabile della sua carriera, lasciando il segno con la Nazionale.

Una scelta strategica

La decisione di approdare nella BSN con i Vaqueros de Bayamón non è casuale. Gallinari, reduce da un lungo recupero fisico, ha bisogno di ritrovare il ritmo partita e una condizione ottimale. La lega portoricana, che si distingue per la sua competitività e intensità, rappresenta una soluzione perfetta per mantenersi in forma e testare il proprio livello in vista dei prossimi impegni internazionali.

