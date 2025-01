Quanti voti ha ricevuto Simone Fontecchio per l’All-Star Game?

Ieri sono stati resi noti i giocatori che saranno titolari al prossimo All-Star Game, che sarà un evento molto particolare in quanto muterà da una partita con due squadre ad un mini-torneo con quattro formazioni. Tre delle quattro squadre saranno composte dai giocatori che verranno convocati all’All-Star Game, i titolari e le riserve scelte invece dagli allenatori, mentre l’ultima sarà la vincente del Rising Stars, la gara del venerdì sera che coinvolge rookie e sophomore. Insieme ai nomi dei titolari, la NBA ha anche pubblicato tutti i risultati delle votazioni, che comprendono le preferenze dei tifosi, dei media e degli stessi giocatori.

Nella votazione, la scelta dei fans contava per il 50%, mentre il restante 50% era diviso equamente tra media e giocatori. Non sono molti i giocatori ad aver ricevuto voti da parte dei giornalisti o dei colleghi, alcuni però sono davvero assurdi: Tyler Smith, rookie dei Bucks che gioca meno di 4′ di media, ha ricevuto due voti da parte di alcuni colleghi, probabilmente compagni di squadra. Non è l’unico, ovviamente.

E Simone Fontecchio? Il nostro unico rappresentante rimasto in NBA non ha ricevuto voti né dai giocatori né dai giornalisti. Tuttavia, la NBA ha pubblicato anche il numero di voti che ogni atleta ha ricevuto da parte dei tifosi. L’azzurro ha ottenuto 7.459 voti: un numero basso se paragonato a quello dei titolari (Giannis Antetokounmpo ne ha presi oltre 4.4 milioni), ma un bottino nemmeno così risicato se lo si paragona a giocatori con un ruolo simile al suo.

In questa stagione Simone Fontecchio sta trovando un po’ meno spazio della scorsa a Detroit, con i Pistons che però stanno sorprendendo e sono attualmente 6° nella Eastern Conference dopo il disastro dell’anno scorso. Il “nostro” Simone sta segnando 6.6 punti di media, giocando circa 18′ a partita (poco più della metà dei suoi primi mesi ai Pistons).