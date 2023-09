Un altro colpaccio in EuroLega, arriva Kendrick Nunn

Il mercato di EuroLega continua a regalare colpi scoppiettanti. L’ultimo sta per metterlo a segno l’Olympiacos, vicinissimo alla firma di Kendrick Nunn.

L’operazione è nata all’inizio dell’estate ma si era arenata di fronte alla volontà del giocatore di tentare ancora la strada della NBA. Nelle scorse ore, avvicinandosi i training camp senza aver ricevuto offerte interessanti, l’ex Miami sembra essersi convinto. Secondo i media greci, l’informatissimo NovaSports in testa, Nunn è atteso ad Atene (anzi, al Pireo) nelle prossime ore, più nello specifico lunedì. L’Olympiacos continua a negare ma ormai lo sbarco di Kendrick Nunn in EuroLega pare fatto.

Potrebbe essere a disposizione già per la Supercoppa (in programma nel prossimo weekend) oppure puntare direttamente al derby con il Panathinaikos, in programma proprio alla prima giornata di EuroLega, il 6 Ottobre.