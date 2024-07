Italbasket, infortunio Danilo Gallinari: giocherà contro la Lituania?

L’Italbasket di Gianmarco Pozzecco e Danilo Gallinari ha perso questa notte contro Porto Rico e dovrà battere la Lituania per accedere alla finale del torneo di qualificazione olimpica FIBA in Porto Rico. Tuttavia, potremmo doverlo fare senza il nostro leader offensivo, Danilo Gallinari.

A poco più di 2 minuti dalla fine della partita, Gallinari si stava dirigendo verso il canestro, è scivolato ed è caduto a terra, facendo cadere la palla. Rientrato in difesa, l’ala italiana ha segnalato di non poter continuare.

Il gioco è stato poi interrotto e Gallinari è stato sostituito da Giampaolo Ricci. Il 35enne veterano, 36 il prossimo 8 agosto, è stato visto con un blocco di ghiaccio attorno al ginocchio sinistro mentre si recava negli spogliatoi dopo la partita.

Gianmarco Pozzecco ha risposto a BasketNews sulla sua condizione fisica, dicendo che “ha avuto paura”. Non è certo la dichiarazione che avremmo voluto ricevere. Di certo possiamo dire che sarà “game time decision”, come dicono in NBA.

Tra oggi e domani mattina lo staff medico della Nazionale valuterà le sue condizioni e capiranno insieme se potrà giocare oppure no.

Semifinale PreOlimpico Italia – Lituania: quando si gioca e dove vederla