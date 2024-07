Italbasket, Spissu: “Con le spalle al muro diamo il meglio di noi”

Marco Spissu ha parlato in conferenza stampa, insieme al coach Gianmarco Pozzecco, dopo la sconfitta dell’Italia con Porto Rico.

Il playmaker sardo ha preannunciato battaglia in vista della semifinale con la Lituania.

Alla fina la partita è stata decisa dai dettagli, la riguarderemo in video per analizzarla al meglio. Questo gruppo solitamente quando si trova spalle al muro dà il meglio di sé. La Lituania è una grande squadra, abbiamo visto le loro partite finora, le riguarderemo ancora, li studieremo in maniera più approfondita e daremo tutto per vincere.