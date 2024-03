Italbasket, Mannion suona la carica: “Vogliamo andare a Parigi e tornare con una medaglia”

Nico Mannion sta disputando un’ottima stagione a Varese, dopo le difficoltà dei mesi scorsi alla Virtus Bologna e al Baskonia. Le sue prestazioni l’hanno rimesso sui radar di Gianmarco Pozzecco in vista del Preolimpico e anche delle eventuali Olimpiadi con l’Italbasket.

Mannion ha parlato a DAZN Got Game del rapporto con il Poz e dell’obiettivo a cinque cerchi.

Con Pozzecco non hai mai sensazioni negative, anche se commetti errori o giochi male dal Poz ricevi sempre qualcosa di positivo. Per me la cosa più impressionante è il suo rapporto con i giocatori, ci tiene molto, è sempre vicino ai suoi ragazzi e gli vuole bene, si vede anche da fuori. Giocare per lui è facilissimo perché percepisci chiaramente tutto ciò. La qualificazione alle Olimpiadi è una cosa a cui teniamo molto. Tre anni fa erano condizionate dal Covid, le sensazioni erano particolari, nel villaggio c’erano solamente gli atleti e non abbiamo visto nulla dell’esterno, inoltre si giocava a porte chiuse. Vogliamo assolutamente tornarci, non solo per l’atmosfera ma per portare a casa una medaglia.

Poi l’italo-americano ha parlato anche della sua vita a Varese e del campionato italiano, con il dualismo Olimpia Milano – Virtus Bologna.

A Varese c’è una cultura del basket enorme, si respira pallacanestro ovunque vai. Mi sento a casa, i tifosi sono fantastici. Abbiamo vinto lo scontro diretto per la salvezza con Brindisi, adesso guardiamo avanti e puntiamo ai playoff. In Coppa Italia si è visto che in una giornata particolare anche Milano o Bologna possono perdere ma in una serie mi sembra più difficile, si è visto anche negli ultimi anni. L’Olimpia è profondissima e piena di giocatori forti ma non so chi sia la favorita, forse dico Bologna perché sono amico di Shengelia, una bestia.

Infine una battuta sulla NBA: “Resta un mio obiettivo ma non è una ossessione, non devo per forza tornarci questa estate o la prossima. Se arriverà una chiamata sarò contento ma devo fare un passo alla volta”.

