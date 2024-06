Italbasket, nella lunghissima lista di Pozzecco DUE ASSENZE PESANTI

Ci si aspettava una long list in vista del Preolimpico di San Juan di luglio, ma forse non così long. Gianmarco Pozzecco poco fa ha diramato una lista di 30 giocatori che prenderanno parte all’estate azzurra. Tra due giorni, giovedì 6 giugno, la lista verrà ridotta a 18 atleti e ci darà una idea più chiara di chi vestirà la maglia dell’Italbasket al Preolimpico.

Ciò che salta subito all’occhio però, anche in questa lista di 30 giocatori, sono le assenze di Darius Thompson e Amedeo Della Valle. Il primo ha da poco ottenuto il passaporto italiano ed era quindi, almeno sulla carta, convocabile. Il secondo è reduce da una positiva stagione a Brescia, con 13.0 punti di media in LBA, ma ancora una volta non è stato preso in considerazione da Pozzecco.

Scelte che stupiscono anche alla luce della lunghezza della lista, che comprende anche giovani con nessuna possibilità di partire per San Juan come Leonardo Marangon, classe 2005 con 4 presenze stagionali in A2, o Francesco Ferrari, protagonista della Next Gen Cup con Milano. Spuntano i nomi di Dame Sarr, talentino in maglia Barcellona, e Saliou Niang, che l’anno prossimo giocherà la prima stagione da professionista con Trento.

Come ci si aspettava c’è Danilo Gallinari, stella più luminosa del roster azzurro, al fianco dei tanti veterani che in questi anni hanno vestito la maglia dell’Italia di Pozzecco come Melli, Tonut, Polonara, Spissu, Pajola e Ricci.

Questa la lista completa: